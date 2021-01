Edoardo Monno, l'uomo morto nell'incidente di Cernobbio

Si chiamava Edoardo Monno, aveva 60 anni e abitava a Maslianico. E' lui la vittima dell'incidente avvenuto a Cernobbio poco prima delle ore 15 del 19 gennaio 2021. La dinamica è ancora al vaglio del carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell'incidente insieme ai soccorritori del 118. Non è chiaro quali siano le cause che hanno causato l'uscita di strada dell'auto sulla quale viaggiava il noto ingegnere idraulico di Maslianico lungo via Davide Bernasconi, nella parte alta di Cernobbio. Quello che si sa è che l'auto avrebbe sbandato finendo contro la ringhiera-parapetto a lato strada. Dopo averla sfondata l'auto è caduta per qualche metro finendo capovolta sul terreno di un cantiere. Per Edoardo Manno non c'è stato nulla da fare sebbene: l'avere la cintura di sicurezza allaciata non è bastato a salvargli la vita. Gli inquirenti vaglieranno tutte le eventuali immagini girate dalle telecamere di sorveglianza della zona per capire meglio che cosa sia successo.