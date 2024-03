Si cerca ancora Edoardo, il 17enne scomparso da una settimana: fra le ipotesi la fuga in Russia

Si cerca ancora Edoardo Galli, il 17enne di Colico (Lecco) che ha fatto perdere le sue tracce e proprie tracce giovedì 21 marzo. Numerosi gli appelli appelli per ritrovarlo, estesi anche alle province limitrofe e ora in tutta Italia: per primi i genitori che sono andati anche a Chi lìHa Visto? (la nota trasmissione di Rai Tre che si occupa di persone scomparse) e Mattino Cinque.

Lunedì sera (25 marzo) le attività di ricerca si sono concentrate sul monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco e del settore più occidentale delle Alpi Orobie, nella zona dell'Alto Lario al confine con la Valtellina. I vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino hanno cercato per ore tra i boschi, anche con l'aiuto di droni con sensori notturni per setacciare meglio le zone d'alta montagna, senza però trovare tracce del 17enne. Si prosegue, con il coordinamento della Prefettura di Lecco e un'ampia squadra di soccorsi. Si fa avanti anche l'ipotesi che il giovane voglia raggiungere la Russia.

"Non abbiamo certezza di nulla, però è un'ipotesi da non scartare", ha detto il papà in riferimento all'eventualità della fuga in Russia, visto che il giovane ha il doppio passaporto, italiano e russo, in quanto la madre è di origini russe. Sempre secondo quanto riferito dal padre, negli ultimi giorni Edoardo non aveva manifestato alcuna intenzione di allontanarsi anzi, aveva programmato delle cose da fare e addirittura un itinerario estivo di vacanza in montagna. Qualche voto negativo come può capitare, o le classiche discussioni in famiglia, ma "nulla che lasciasse immaginare una cosa del genere, è scioccante”, ha riferito il genitore alla giornalista di Mattino Cinque.

Edoardo è scappato in Russia?

Una volta uscito di casa, come ogni mattina, Edoardo non ha mai raggiunto il prestigioso istituto di Morbegno (considerato fra i migliori licei d'Italia per l'alto livello di istruzione), ma ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo l'allarme fatto scattare dai genitori, che non sono più riusciti a contattarlo al telefono, gli inquirenti si sono mossi da subito sulle sue tracce. Pare molto probabile che il giovane sia salito su un treno in direzione Milano, forse intenzionato a fuggire dall'Italia. Non vi è certezza, ma da informazioni raccolte in paese pare che Edoardo avesse espresso nel recente passato la volontà di raggiungere la Russia, paese natio della madre.

Quanto è certo è che il ragazzo, per come viene descritto da persone che lo conoscono e lo hanno frequentato a lungo, è caratterizzato da grande sensibilità e bontà d'animo, profondamentale pacifista e idealista. Non si esclude possa essere andato in crisi personale anche a causa del forte stress causato dallo studio.