I due ragazzi che vivevano nell'edificio abbandonato che sta per essere demolito: denunciati

Grande attenzione da parte dei carabinieri di Cantù, guidati dal maggiore Christian Tapparo, nel controllo di edifici e stabili abbandonati, spesso utilizzati abusivamente o per nascondere merce rubata (come accaduto lo scorso 7 febbraio nell'ex supermercato abbandonato). In questa occasione sono stati i militari della stazione di Turate a controllare un complesso in stato di abbandono della città e di proprietà di un imprenditore edile. Lo stabile è prossimo alla demolizione e all'interno c'erano due cittadini marocchini di 24 e 25 anni ( entrambi senza fissa dimora ed

irregolari sul territorio italiano) che sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di edifici ed ingresso illegale in Italia.