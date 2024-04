In moto a 104 km/h a Lugano, 34enne italiano non potrà più circolare in Svizzera

Un eccesso di velocità che in Svizzera costa molto caro. Lunedì 29 aprile, nell'ambito di un controllo radar della velocità effettuato da agenti della polizia di Lugano, è stato intercettato un 34enne motociclista italiano residente in provincia di Milano che circolava a Mezzovico-Vira in via Cantonale a una velocità di 104 chilometri orari dove il limite è di 50. L'uomo è stato denunciato dalla polizia cantonale al Ministero pubblico come pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione e guida senza autorizzazione. Parallelamente, gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera e sequestrata la moto.