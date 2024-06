E' morta la donna soccorsa a Valsolda

E' morta la donna che ieri, 20 giugno 2024, è stata soccorsa a Valsolda dopo essere stata rinvenuta in arresto cardio-circolatorio. Forse una brutta caduta la causa del decesso, che ad ogni modo deve essere ancora stabilita con esattezza. La donna, le cui iniziali sono M. D. - aveva quasi 52 anni. E' stata soccorsa in via alla Cascata e trasportata in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza dove, dopo una notte trascorsa in terapia intensiva, è deceduta.