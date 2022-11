Due uomini feriti sul sentiero: gli interventi del soccorso alpino

Due interventi in poche ore oggi pomeriggio, sabato 5 novembre 2022, per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Verso le 14:30 il primo allertamento a Civate (LC), per un escursionista che aveva riportato una sospetta frattura a una gamba mentre era sui sentieri sopra San Pietro al Monte. La centrale ha allertato le squadre del Soccorso alpino, sono intervenuti anche i tecnici del centro del Bione. L’uomo è stato raggiunto, condizionato e trasportato dal luogo dell’infortunio fino a San Pietro al Monte con la barella portantina. È arrivato l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sempre a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas, che ha trasportato l’uomo in ospedale. Poco dopo altro allertamento a Canzo (CO) per un escursionista di 48 anni che si è fatto male mentre si trovava lungo il sentiero n. 1, sopra il rifugio Terzalpe. Era caduto e aveva riportato una sospetta distorsione a un ginocchio. Le squadre del Triangolo Lariano lo hanno raggiunto, imbarellato e portato fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso in un paio d’ore. In entrambe le operazioni sono intervenuti anche i vigili del fuoco.