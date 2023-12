Como, rapina un bar e un supermercato in meno di mezz'ora: arrestato finto minorenne

Nella serata di ieri, 27 dicembre 2023, la polizia di Stato è intervenuta per arrestare un rapinatore responsabile di due colpi messi a segno in città con un intervallo di soli venti minuti l'uno dall'altro. Il giovane malvivente, un marocchino del 2006 senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato catturato in flagranza di reato durante il secondo colpo.

Prima rapina al bar della stazione

La prima rapina ha avuto luogo intorno alle 19.50 presso il bar della stazione di Como San Giovanni. Dopo aver rubato un paio di occhiali, il rapinatore ha reagito violentemente alle lamentele della proprietaria, danneggiando il locale con una bottiglia di liquore prima di fuggire. La polizia è intervenuta prontamente, raccogliendo descrizioni e testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Seconda rapina al Carrefour del centro storico

Pochi minuti dopo, una segnalazione ha guidato le Volanti presso il Carrefour Express di via Boldoni, dove il personale aveva bloccato l'individuo responsabile di una seconda rapina. Il malvivente aveva appena commesso un furto nel negozio, reagendo violentemente al tentativo di fermarlo. Gli agenti hanno arrestato il rapinatore, identificandolo attraverso le impronte digitali e scoprendo che aveva fornito informazioni false in precedenza, creandosi un "alias". La polizia ha ricostruito dettagliatamente entrambe le rapine, denunciando il malvivente per la prima e arrestandolo in flagranza di reato per la seconda. Nonostante le dichiarazioni del rapinatore di avere 17 anni, esami all'ospedale Sant'Anna hanno confermato che era maggiorenne. Su disposizione del Pubblico Ministero, l'arrestato è stato condotto al carcere Bassone di Como.