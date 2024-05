Droga a Fino Mornasco e Vertemate: arresti e sequestri

Nuove attività e antidroga della compagnia dei carabinieri di Cantù. I militari, guidati dal comandante Christian Tapparo, hanno eseguito operazioni contro lo spaccio di stupefacenti nelle zone boschive e urbane del territorio Canturino e non solo, arrestando e denunciando svariati individui e sequestrando armi e droga.

Nella serata di ieri, i militari del Nucleo operativo radiomobile-Aliquota hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni a Vertemate con Minoprio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina, 15 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 33enne è stato successivamente trasferito in carcere.In un'altra operazione antidroga, i militari della di Fino Mornasco, insieme al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia", hanno effettuato un'incursione in una zona boschiva finese, nei pressi di via Campagnola. Qui, nella piazza di spaccio nota come "Al Rettilineo", hanno smantellato due bivacchi e identificato cinque consumatori di sostanze stupefacenti. Questi ultimi verranno segnalati alla questura per l'emissione del "foglio di via obbligatorio".