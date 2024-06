Dall'Olanda a Como con cocaina, eroina e droga dello stupro

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti presso il valico di Brogeda. I finanzieri del gruppo Ponte Chiasso, con l’ausilio di una unità cinofila, hanno fermato il 20 giugno una coppia di turisti provenienti dall’Olanda, trovando in loro possesso 3 grammi tra cocaina ed eroina, oltre a una boccetta contenente 5 ml di GHB, nota come "droga dello stupro".

La coppia, che stava transitando attraverso il valico, è stata fermata per un controllo di routine. Grazie al fiuto del cane antidroga, i finanzieri hanno scoperto le sostanze nascoste. Le droghe sequestrate erano detenute per uso personale, secondo quanto riferito dalle autorità. Entrambi i turisti sono stati segnalati alla prefettura per il possesso delle sostanze stupefacenti.