Nel Comasco sequestrati 43 chili di droga nascosti tra scatole di pasta e spaghetti

I carabinieri di Fino Mornasco, durante un'operazione di contrasto allo spaccio in zona, hanno sequestrato 43 chili di marijuana. La droga si trovava nascosta tra delle confezioni di pasta, custodite in un magazzino. Era già suddivisa in panetti e in confezioni da 1 kg l'una, sottovuoto. Sono stati trovati e sequestrati nello stesso magazzino anche 111 grammi di hashish, suddiviso in due panetti. Il sequestro ha causato alle organizzazioni criminali un danno quantificabile al dettaglio di circa 260.000 euro. Le indagini sono in corso per risalire all’organizzazione criminale che stava per mettere questa droga sulle piazze comasche. In aggiornamento.