Droga tra Monza e Como: arrestata banda di spacciatori albanesi

Arrestata banda albanese di trafficanti di droga. I carabinieri della compagnia di Monza hanno messo in atto un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura. La misura coinvolge otto individui accusati di vari reati, tra cui tentata estorsione tentata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati arrestati tra Monza e Varese.

L'inizio delle indagini

L'indagine è partita da una denuncia presentata da un cittadino ucraino di 29 anni che ha segnalato un gruppo di albanesi. Questi ultimi lo accusavano del furto di una partita di droga e, per costringerlo a pagare un risarcimento di 15mila euro, lo hanno aggredito con un bastone, causandogli un grave trauma cranico. Grazie alle indagini, condotte dalla Procura di Monza, gli autori dell'aggressione sono stati identificati, e si è scoperta una vasta rete di spacciatori attiva nelle province di Como e Monza.

Grosse quantità di droga

Questa rete era in grado di introdurre sul mercato grandi quantità di cocaina, arrivando anche a cifre come 10 chilogrammi. Sono stati individuati vari casi di spaccio al dettaglio che avvenivano attraverso consegne a domicilio o appuntamenti concordati. Durante le indagini, sono stati scoperti due depositi utilizzati per nascondere la droga: uno in un condominio di Monza, dove sono stati trovati 600 grammi di cocaina, e l'altro in un appartamento a Seveso, dove due fratelli conservavano 16 chili di cocaina, 900 grammi di hashish e migliaia di euro in contanti. Dei soggetti arrestati, sei sono stati portati in carcere, mentre due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.