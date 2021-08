Dramma sulla SS36: trovato un uomo morto in una piazzola

Tragedia sulla Statale 36. Una persona è stata trovata morta in una piazzola di sosta lungo la carreggiata sud - direzione sud della Superstrada a lago. L'allarme, come riportato su LeccoToday, è stato dato intorno alle ore 12.15 di oggi, domenica 1° agosto, lungo la tratta di SS36 compresa tra Bellano e Abbadia Lariana, all'altezza del chilometro 70.200.

Dopo l'allarme al 118, si sono presto portati sul posto in codice rosso l'ambulanza del Soccorso Bellanese e l'auto con il medico a bordo. Purtoppo per la persona trovata riversa a terra - si tratterebbe di uomo di 51 anni classe 1969 residente nel Milanese - non c'è stato più nulla da fare.

Stando alle prime notizie raccolte, si sarebbe trattato molto probabilmente di un gesto estremo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Bellano per le verifiche del caso. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha avuto la necessità di fermarsi proprio nella piazzola di sosta a lato della Statale 36, facendo così la tragica scoperta.