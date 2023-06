Dramma della solitudine a Canzo: trovato morto in casa dopo un mese

Ennesimo dramma della solitudine in provincia di Como. Un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Canzo. A dare l'allarme i vicini di casa che non vedevano l'uomo, che comunque conduceva una vita solitaria, da tempo. Ieri 5 giugno nel pomeriggio sono quindi intervenuti i soccorsi del 118 ma era troppo tardi. Il suo corpo era pressoché mummificato, seduto su una sedia. Si pensa a una morte naturale per un malore o un infarto. I giorni e le settimane sono passate senza che nessuno facesse nulla anche perché, si apprende, non era inusuale che passasse lunghi periodi senza interagire con nessuno.