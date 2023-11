Doveva tornare in carcere ma era in un bar a Como, arrestato 21enne

Nella serata di ieri lunedì 27 novembre, durante il controllo del territorio in città e nella prima periferia, le volanti della polizia, transitando in via Mentana a Como hanno notato, all’esterno di un bar, un gruppo di persone conosciute per i loro trascorsi giudiziari, ed hanno così deciso di effettuare un controllo degli avventori del locale.

Dal controllo è emerso che la maggior parte dei presenti, giovani ragazzi che negli ultimi anni sono stati coinvolti in alcune indagini riguardanti le cosiddette “baby gang”, aveva precedenti penali e di polizia per i più svariati reati, per lo più contro il patrimonio e contro la persona. Tre di loro risultavano anche destinatari dell’Avviso Orale del Questore.

L’attenzione degli agenti è stata in particolare attirata da uno dei ragazzi, un 21enne di origini algerine di nazionalità italiana residente a Como il quale, alla richiesta di mostrare i suoi documenti, ed essendone privo, ha dichiarato le generalità del fratello minore, di 18 anni, probabilmente con l’intento di sottrarsi a un ordine del Giudice che gli sospendeva la misura alternativa in corso di esecuzione, ripristinando la sua carcerazione. I poliziotti, conoscendo personalmente il soggetto, soprattutto anche il fratello minore, lo hanno però prima portato in Questura e poi denunciato per le false attestazioni e quindi arrestato in esecuzione del provvedimento a suo carico, trasportandolo alla Casa Circondariale di Como.