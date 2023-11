Doveva scontare 1 anno di reclusione: arrestato dalla polizia

Nella mattinata di ieri, 16 novembre, la Squadra Mobile di Como ha proceduto all'arresto di un cittadino egiziano di 26 anni, formalmente residente in via Di Vittorio a Como, ma privo di una dimora stabile. Questo in quanto era stato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso il 7 novembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento. Il cittadino straniero doveva espiare una condanna definitiva di quasi 1 anno di detenzione per il reato di immigrazione clandestina e falsa attestazione. Dopo le procedure di rito e le notifiche a suo carico, è stato successivamente trasferito nel carcere Bassone di Como.