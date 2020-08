Dosso del Liro, salvataggio in notturna di un turista tedesco

Intervento in notturna domenica 23 agosto, per la Stazione di Dongo della XIX Delegazione Lariana.

Un turista tedesco era partito da Cama, in Svizzera, diretto al Dosso del Liro ma arrivato nei pressi dell’Alpe Caurga ha perso l'orientamento: non ha individuato il sentiero di discesa e si è trovato in una zona impervia, su delle balze rocciose. È diventato buio, era stremato e allora ha chiamato i soccorsi. La centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza) decollato da Como, abilitato per il volo notturno. Il mezzo ha imbarcato due tecnici del Cnsas - il tecnico di elisoccorso è sempre a bordo - e si è portato nel punto in cui c’era la persona da soccorrere. L’uomo è stato localizzato tramite i visori notturni e recuperato con il verricello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery