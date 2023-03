Doppio incidente nel Lecchese: caos traffico sulla SS36

Traffico i delirio sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" per un maxi tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 11 marzo. Quattro i veicoli coinvolti nell'incidente che si è verificato all'altezza del ponte Manzoni in direzione Milano. Secondo quanto riportato da LeccoToday il tamponamento ha causato notevoli rallentamenti in uscita da Lecco.

Un altro incidente si è verificato sulla Lecco-Ballabio intorno alle 13.30 lungo la nuova Lecco-Ballabio, in direzione nord, Nell'incidente avvenuto nella galleria che porta all'ospedale Manzoni sono rimaste coinvolte due automobili e tre persone (tra le quali un bambino di 10 anni) sono state soccorse.