Donna sviene dopo il vaccino: attimi di apprensione a Villa Erba

Sono stati attimi di preoccupazione quelli vissuti all'hub vaccinale di Villa Erba nella mattina del 7 maggio 2021. Una donna di 45 anni si è sentita male e ha praticamente perso i sensi subito dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer. Sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 presenti sul posto con un presidio fisso proprio per eventuali emergenze dovute a reazioni avverse ai vaccini. Si ritiene che la reazione avversa della donna sia dovuta al forte stato di agitazione in cui si trovava ancora prima di presentarsi all'hub per la somministrazione del vaccino. Stato d'agitazione che nulla avrebbe a che vedere con la vaccinazione. La donna si è ripresa poco dopo, tuttavia per sicurezza e precauzione è stata portata all'ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni appaiono buone.