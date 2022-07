Tragedia a Torno: cadavere della donna scomparsa ritrovato nel lago di Como

I vigili del fuoco del comando di Como nella giornata di oggi 16 luglio, su richiesta dei carabinieri, si sono recati nel comune di Torno. Qui erano già in corso le indagini per la segnalazione di una donna scomparsa. Con l'aiuto delle unità cinofile dei volontari di protezione civile è stata richiamata l'attenzione sul pontile di attracco imbarcazioni a lago. Grazie all'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati in elicottero da Milano e' stato individuato il corpo della donna, classe 1948, che con l'assistenza delle squadre da terra è stato successivamente recuperato nel primo pomeriggio.