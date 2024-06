Il mistero della donna vestita da runner trovata morta nel lago di Annone

Poco dopo le 9 di questa mattina 5 giugno il corpo privo di vita di una donna è stato trovato nel lago di Annone (Lecco), nella frazione di Sala al Barro. Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza dalla pista ciclo pedonale che corre lungo le sponde del bacino. L'allarme lanciato ad Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto i sanitari, giunti a bordo di un'auto medica, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. La donna non aveva documenti e indossava abbigliamento e scarpe da runner con leggins e maglietta. Sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza. Si indaga.