Como: "Ho chiesto al proprietario di casa di cambiare la caldaia, ma lui mi ha aggredito"

Un'assurda vicenda destinata, probabilmente, ad avere conseguenze sul piano legale, quella che vede coinvolta una donna di 53 anni residente a Como (in zona San Martino) dove abita con il figlio disabile. Madre e figlio da diversi mesi vivono praticamente senza acqua calda e riscaldamento. O meglio, per far partire la caldaia la donna deve rischiare la vita tutte le volte per salire con una scala su una tettoia e accedere così alla caldaia che è installata su un muro esterno in una posizione a dir poco assurda. Inoltre, per poter far partire la caldaia la donna deve usare un accendino. "Infatti - racconta la donna - la caldaia è guasta e, a dire il vero, andrebbe proprio sostituita perché avrà sì o no vent'anni. Ogni volta rischio sia nel salire sulla tettoia sia nell'accendere la caldaia con l'accendino. E' una situazione insostenibile, siamo davvero disperati. Adesso che fa freddo, poi, il disagio è diventato insopportabile. Ma nessuno ci aiuta".

La donna afferma di avere chiesto l'intervento di diverse autorità ed enti per verificare le condizioni in cui lei e suo figlio sono costretti a vivere. Purtroppo, essendo in affitto, la sostituzione della caldaia spetterebbe al proprietario di casa. Si tratta di un uomo che abita appena fuori il Comune di Como. Con il proprietario è in corso da diverso tempo una discussione ed entrambi si sono rivolti a un legale. La donna afferma che il proprietario si sarebbe rifiutato di sostituire la caldaia. E si arriva così alla sera del 13 novembre 2023, quando in un ultimo e disperato tentativo di ottenere dal proprietario la sostituzione della caldaia, la donna si è recato presso la sua abitazione. Qui, intorno alle ore 19.30, dopo un acceso diverbio l'uomo avrebbe addirittura percosso la donna tirandole i capelli, dandole calci e strattonando per farla uscire dall'androne dove inizialmente l'aveva fatta accedere. Il referto medico rilasciato dal pronto soccorso del Valduce parla di "violenza di genere" e riporta una prognosi di 4 giorni.