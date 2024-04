Trovata a terra ferita da un colpo di pistola: donna soccorsa al Parco Pineta

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Como, domenica scorsa è avvenuto un grave episodio nel tratto di strada che attraversa il Parco Pineta, tra Appiano Gentile e Tradate, zona già nota per episodi legati alla prostituzione e allo spaccio di droga. Una donna di 38 anni, di origini nigeriane e residente a Bregnano, è stata ritrovata ferita da un colpo di arma da fuoco all'addome. Diversi gli automobilisti di passaggio che hanno segnalato la sua presenza a terra. Soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Tradate, la donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione per la vita. Tuttavia, l'episodio ha scosso la zona, dimostrando la persistenza di attività illegali nel bosco che collega le province di Varese e Como. Le indagini stanno vagliando anche l'ipotesi che si sia trattato di un episodio violento legato a problemi di "convivenza" nell'area tra spacciatori e e sfruttatori della prostituzione. La Procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio.