Anziana morta nel lago a Porlezza: corpo recuperato all'alba

Drammatico intervento dei carabinieri di Porlezza e dei vigili del fuoco all'alba della mattina del 23 luglio 2020. I soccorritori e le forze dell'ordine sono accorsi sul Lungolago Matteotti dove a un paio di metri dalla riva è stato avvistato un corpo che galleggiava. Si trattava di una donna anziana di 79 anni, residente a Carlazzo, morta in circostanze non ancora del tutto chairite. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un estremo gesto di disperazione. Sul posto sono intervenute anche un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza e un'automedica ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

