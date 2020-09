Donna trovata morta nel lago davanti a San Siro: è giallo

Da un primo esame del corpo potrebbe avere intorno ai sessant'anni la donna trovata morta nel lago nella mattina del 1 settembre 2020 davanti a San Siro. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco poco prima delle ore 10. I carabinieri della compagnia di Menaggio indagano per risalire all'identità della donna (non è stato trovato alcun documento di identità) e ovviamente per ricostruire l'accaduto. Non si conoscono infatti al momento le cause della morte. Non è chiaro se la donna sia annegata o se fosse già deceduta prima che il corpo finisse in acqua.

