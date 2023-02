Dramma al campeggio di via Cecilio: è morta una donna

Una donna di 51 anni è morta all'interno di una delle casette prefabbricate del campeggio di via Cecilio a Como (Camping No Stress). A trovare il corpo senza vita della donna di origini sudamericane è stato il giovane figlio. Aveva più volte cercato di telefonarle e una volta giunto al bungalow ha trovato la porta chiusa. Il ragazzo si è allora introdotto attraverso la finestrella e ha fatto la drammatica scoperta: la mamma era morta. Il decesso è stato segnalato poco dopo le 16.30 del 4 febbraio 2023. Sul posto è intervenuta la polizia della Questura di Como e il personale del 118. Sembra non ci siano dubbi sul fatto che si sia trattato di una morta sopraggiunta per cause naturali.

La morte della donna porta ancora più all'attenzione pubblica e delle autorità politiche e delle forze dell'ordine la delicata situazione del campeggio di via Cecilio. Da giorni è stata annunciata la sua chiusura a causa dell'assenza di autorizzazioni e a dicembre un uomo aveva rischiato la vita a causa di una fuga di monossido.