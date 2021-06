Como, tragedia all'autosilo di via Auguadri: donna cade dal settimo anello e muore

Dramma a Como poco dopo le 10 quando una donna si è gettata dal settimo anello dell'autisilo di via Auguadri. La donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti che l'hanno trovata ancora in vita. Purtroppo quando sono arrivati gli addetti del 118 la donna era però già morta. Sul posto è arrivata la polizia scientifica che ha già potutto visionare le telecamere, dalle immagini sembra non ci siano dubbi sulla volontarietà del gesto disperato. Pare che la donna sia priva di documenti utili all'identificazione. Via Auguadri chiusa al traffico. Seguono aggiornamenti.