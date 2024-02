Mariano Comense è una città sconvolta per la morte della donna di 33 anni e del suo bambino

Una città sconvolta Mariano Comense dopo la tragedia di sabato 17 febbraio quando una donna di 33 anni ha perso la vita insieme al figlio che portava in grembo. Era al nono mese di gravidanza e il piccolo doveva nascere nel giro di poche settimane, forse giorni. Mentre in città cominciava il carnevale con le sue sfilate, i bambini mascherati e i coriandoli, poco distante si consumava un dramma immenso e arrivavano i primi mezzi di soccorso. In molti hanno capito che doveva essere successo qualcosa di grosso: troppe sirene, ambulanze e Qualcuno si è recato dove e poi l'elisoccorso, atterrato in via San Carlo, in un terreno non lontano dall'abitazione. Qualcuno si è recato nei pressi della via dove arrivavano i soccorsi, per capire cosa stesse succedendo. Poi la notizia che ha sconvolto tutti.

Non c'è stato nulla da fare per la giovane mamma e per il suo piccolo e la voce ha iniziato a girare a Mariano Comense, una città rimasta sconvolta e che in queste ora sta mostrando tutta la sua solidarietà per i famigliari rimasti, deformati dal dolore per questa vicenda. Sono centinaia anche sui social i marianesi che esprimono solidarietà e affetto per il marito e i parenti. Anche il sindaco Giovanni Alberti ha parlato di "una tragedia che ti lascia senza parole e che ti distrugge". Tutta la città di Mariano è vicina al marito e agli altri famigliari, che hanno subito una doppia perdita, che non si può descrivere. Il primo cittadino ha anche speso una parola di vicinanza alla numerosa e ben integrata comunità pakistana presente nella sua città.