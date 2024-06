Donna in arresto cardiaco soccorsa in parco a Valsolda

Una donna di 52 anni è stata trovata in arresto cardio-circolatorio a Valsolda, nella frazione di Loggio, dopo una caduta in un parco boschivo nei pressi della chiesa di San Bartolomeo, in via alla Cascata.

L'allarme

L'allarme è scattato alle 14.09, e sul posto sono intervenuti tempestivamente l'elisoccorso di Milano, un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri. La donna è stata ritrovata in gravi condizioni e immediatamente sottoposta a manovre di rianimazione sul posto.

Condizioni gravi

La vittima, una femmina di 52 anni, è stata trovata in arresto cardio-circolatorio. Dopo i primi interventi di rianimazione, è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche.

La dinamica

Al momento, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Si sta indagando per comprendere le cause della caduta e per determinare se ci siano stati eventuali fattori che hanno contribuito all'accaduto.