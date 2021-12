Donna scomparsa a Garzeno: procedono le ricerche anche con i droni

Continuano incessantemente le ricerche della donna la cui scomparsa è stata segnalata ieri 5 dicembre a Garzeno ma in realtà manca da casa da sabato 4 dicembre. Sono impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco di Dongo, gli specialisti Saf di Como, alcuni operatori con Drone provenienti da Varese e Verona e l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Torino. La donna è una 58enne residente a Mezzegra, in Tremezzina. Sabato è uscita da casa nel primissimo pomeriggio e non si sono piu' avute sue tracce. Molti gli appelli degli amici sui social che la stanno cercando disperatamente.