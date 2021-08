Plesio, scivola sul sentiero e cade in un torrente: trauma facciale per una 64enne

Una donna di 64 anni è rimasta ferita in modo piuttosto serio al volto dopo essere caduta lungo un pendio boschivo a Plesio. La donna intorno a mezzogiorno del 23 agosto 2021 stava percorrendo il sentiero che porta al rifugio Menaggio quando, per ragioni ancora da chiarire, è caduta per alcuni metri scivolando nel bosco e terminando la sua caduta in un torrente. La donna si è ferita a un braccio e ha riportato un trauma facciale. Per soccorrerla sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco, ma è stato necessario richiedere l'intervento anche dell'elisoccorso del 118 di Como che ha traspportato la donna ferita all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.