Escursionista scivola per 30 metri: soccorsa sui monti sopra Barni

Un’escursionista di 35 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di sabato 12 agosto 2023 sui monti sopra Barni. Era scivolata per una trentina di metri in località Castel di Leves, mentre stava cercando di ritrovare il sentiero. Ha riportato diverse contusioni e ha dovuto chiedere aiuto. La centrale ha attivato l’elisoccorso di Como e la squadra del Soccorso alpino del Triangolo Lariano. L’équipe sanitaria ha valutato le condizioni di salute della donna e l’ha stabilizzata. I soccorritori hanno organizzato la parte tecnica per lo spostamento dell’infortunata, disponendo l’area da cui poteva essere recuperata in sicurezza con il verricello e infine trasportata in ospedale in elicottero. L’intervento si è concluso intorno alle 17.