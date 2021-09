Donna dispersa nei dintorni di Menaggio: ritrovata viva in una conduttura di cemento

Si era allontanata volontariamente da casa senza più dare notizie di sé. I famigliari si sono allarmati è hanno allertato i soccorsi. Gli uomini del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco si sono messi alla ricerca della 40enne dispersa sui monti nei dintorni di Menaggio. La donna, aflitta da alcuni problemi di slute, era finita in una conduttura di cemento, non molto distante dall'abitato, in prossimità di un canale percorso da un piccolo torrente e non era in grado di uscirne. Una persona che passava per caso l'ha sentita e ha dato l'allarme. La donna era viva, in condizioni abbastanza buone, nonostante avesse trascorso all'aperto diverse ore. Per il recupero sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, con i Carabinieri di Menaggio e la Croce Rossa di Menaggio. Il Soccorso alpino ha partecipato con circa 25 tecnici, che appunto avevano già in programma questa esercitazione, svoltasi in presenza di istruttori del Cnsas e dell'Unità cinofila, proprio nelle zone che era necessario perlustrare per il ritrovamento della donna. L'intervento si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 settembre 2021.