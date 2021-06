Cade per 100 metri: donna di Colverde morta in montagna in provincia di Sondrio

Incidente mortale tra l’Alpe Angeloga e il Lago Nero, a 2200 metri di quota, in zona Campodolcino. Nella giornata del 19 giugno 2021, intorno alle ore 14, una donna di 48 anni residente a Colverde è precipitata da un salto di roccia per un centinaio di metri. Il Soccorso alpino e il Sagf della Guardia di finanza sono intervenuti nella speranza di recuperare la donna e affidarla alla cura del personale del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.