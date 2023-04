Una brutta caduta nel bosco sotto casa: donna soccorsa a Carlazzo

E' caduta nel bosco sotto casa sua ferendosi in modo serio. Una donna di Carlazzo è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Menaggio che sono intervenuti nella zona impervia per recuperarla e portarla in salvo dopo averla assicurata su una barella e trasportata attraverso la vegetazione. Una volta usciti dall'area boschiva la donna è stata affidata alle cure del personale paramedico ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo con l'ambulanza.