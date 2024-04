Il marito trova l'anziana moglie morta nel letto: scattano le Indagini

Il quotidiano La Provincia di Como riporta la tragica scoperta di una donna di 82 anni trovata senza vita nel suo letto dal marito. La vittima presentava segni di traumi compatibili con una caduta, come un possibile braccio rotto. Il marito anziano, assistito dai vicini di casa, ha chiamato il 118 e i carabinieri della Compagnia di Cantù. La procura di Como ha ordinato un'autopsia per chiarire le circostanze del decesso. L'incidente domestico è avvenuto in una casa a Lomazzo, dove la donna potrebbe essere caduta dalle ripide scale dell'appartamento. Nonostante fosse già nel letto al momento del ritrovamento, potrebbe essersi trascinata fino a lì dopo la caduta. L'autopsia sarà determinante per confermare queste ipotesi.