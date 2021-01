Donna di 26 anni rischia di annegare nel lago di Como: è grave

È accaduto intorno alle 15 a Oliveto lario, sulla sponda lecchese del lago di Como. Una ragazza di 26 anni, per cause ancora da stabilire, ha rischiato di annegare nelle acque gelide del lago. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Lecco, un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso partito da Como che l'ha portata in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. Secondo le primissime informazioni sarebbe stato un passante a soccorrerla per prima, portandola a riva e chiamando i soccorsi. Le sue condizioni sarebbero gravi.