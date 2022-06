Dongo, copiosa fuga di gas da un serbatoio interrato

Intervento urgente questa mattina 16 giugno dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e Menaggio: dalle ore 9 sono impegnati a Dongo in via della Luva per una copiosa fuga di gas GPL che proviene da un serbatoio interrato. In attesa dell'arrivo del nucleo specialistico travasi gas NBCR da Milano per travaso o smaltimento in torcia, i pompieri stanno contenendo la perdita irrorando con acqua.