Incidente in un cantiere a Dongo: gravissimo un uomo di 55 anni

Un grave incidente sul lavoro è successo oggi martedì 5 dicembre in un cantiere a Dongo in via Irene Rubini Falk intorno alle 14.20. L'elisoccorso è decollato in codice rosso da Como Villa Guardia. L'uomo, un 55enne, secondo le primissime informazioni ricevute sarebbe caduto dal cassone di un camion e avrebbe sbattuto la testa. Sul posto anche l'ambulanza di Lariosoccorso e l'auto medica. Intervenuti i carabinieri di Menaggio per ricostruire le dinamiche dell'infortunio. Le condizioni dell'uomo sono parse subito gravissime. In aggiornamento.