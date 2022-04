Cantù, auto investe una donna e non si ferma: denunciato uomo di 82 anni

Rintracciato e denunciato l'uomo che era alla guida dell'auto che lunedì 11 aprile 2022 ha investito, intorno alle ore 16 una donna di 34 anni. L'investimento è avvenuto all'altezza del civico 41 di via Manzoni. L'auto, una Renault Clio grigia che viaggiava in direzione di Cucciago, ha travolto la donna scaraventandola in mezzo alla carreggata ma anziché fermarsi ha proseguito la sua marcia. Grazie ad alcuni testimoni gli agenti della polizia locale di Cantù sono riusciti presto a rintracciare la vettura che presentava un ammaccamento sulla parte anteriore nel punto dell'urto. Il proprietario della macchina è risultato essere un uomo di 82 anni che è stato denunciato per fuga dopo un incidente stradale e omissione di soccorso. La donna investita è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non è in pericolo di vita.