Evaso da casa, lo trovano al bar: arrestato (ma poi rimesso ai domiciliari)

La notte dello scorso 16 giugno, un equipaggio radiomobile dei carabinieri di Cantù, ha sorpreso in un bar di Figino Serenza e arrestato per evasione dai domiciliari, un pregiudicato di 40 anni.

L’uomo, sottoposto alla misura restrittiva presso la sua casa di Novedrate (Como) dallo scorso 4 dicembre, nell’arco di pochi mesi si è già reso responsabile di altre violazioni. Per 3 volte era stato arrestato e per una denunciato, sempre da parte dei carabinieri di Cantù.

Giudicato nuovamente con rito direttissimo presso il Tribunale di Como, è stato rimesso ai domiciliari.