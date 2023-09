Era agli arresti domiciliari ma aveva cocaina, hashish e cellulari a disposizione

Il 30enne era agli arresti domiciliari a Giussano da diversi mesi per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna (avvenuti nel Comasco a Lurago d'Erba e a Erba) e per aver danneggiato l’auto della madre. Nell’ultimo periodo si era anche reso protagonista di comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti sempre nei confronti della mamma che lo ospitava in casa per via degli arresti domiciliari. I militari dell'Arma erano intervenuti più volte. Proprio causa degli ultimi episodi di violenza, ricostruiti dai carabinieri di Giussano, la sua misura si è aggravata e il giovane è stato arrestato.

In particolare, in occasione dell’ultimo controllo, il 30enne è stato trovato in possesso di cocaina e hashish, assunte da poco, e di un telefono cellulare che utilizzava per contattare gli amici, in piena violazione delle prescrizioni imposte. In base a questo il GIP del Tribunale di Como ha disposto la revoca dei domiciliari e quindi la mattina dello scorso 15 settembre i militari dell’Arma lo hanno rintracciato e arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato trasportato nel carcere di Monza.