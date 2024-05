Anziché restare ai domiciliari va al bar a bere e molesta i clienti: in carcere

Doveva scontare una condanna agli arresti domiciliari, ma anziché restare in casa ha deciso di uscire e andare al bar. Una volta giunto nel locale di Figino Serenza l'uomo, un tossicodipendente pregiudicato, ha cominciato ad avere atteggiamenti molesti nei confronti delle persone presenti all'interno del bar. Ai carabinieri di Cantù è giunta la segnalazione della presenza dell'uomo in atteggiamenti molesti. I militari sono accorsi al bar di Figino Serenza e hanno fermato e arrestato l'uomo. Questa volta, però, per lui niente domiciliari: è stato portato al carcere Bassone di Como.