Incidente sul lavoro a Domaso: un uomo è morto. Grave anche il collega di 29 anni

Un episodio drammatico oggi 13 agosto a Domaso. Due uomini sono rimasti coinvolti in un incidente in località Gaggio mentre lavoravano in una vigna. Uno dei due operai, per motivi e dinamiche ancora da stabilire è rimasto folgorato sembrerebbe a causa di una scarica elettrica da una teleferica ed è morto. L'altro, un 29enne è rimasto anche lui folgorato e ustionato agli arti inferiori. Quest'ultimo è stato trasportato in codice giallo con l'elisoccorso giunto da Como all'ospedale di Gravedona. Sul posto anche i vigili del fuoco di Dongo, i carabinieri di Menaggio, il soccorso alpino, l'elisoccorso, ambulanza e un'auto medica del 118. In aggiornamento.