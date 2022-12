Intervento di soccorso urgente effettuato dai vigili del fuoco di Como questa sera 31 dicembre 2022 insieme ai mezzi del 118 (due ambulanze) a Domaso in via Case Sparse per recuperare un uomo 45 enne che cadeva dal ponte impattando sul greto del torrente. L'uomo riportava diversi traumi e veniva portato in ospedale a Varese in codice rosso. In aggiornamento.