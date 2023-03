Maxi sequestro in dogana: oltre 800 lettini per massaggi, box e vaschette per bambini in arrivo dalla Cina

Maxi operazione dei funzionari dell'agenzia delle dogane e della guardia di finanza a Ponte Chiasso, al valico commerciale. Qui è stato fermato per un controllo un camion lituano che dalla Svizzera era diretto in Italia.

Il carico, proveniente dalla Cina, era composto di 866 colli di merce varia come vasche da bagno in plastica per bambini, oggetti di igiene o da toilette, lavori di materie plastiche, parti di aspirapolvere, vibromassaggiatori elettrici, apparecchi per massaggio, lettini per massaggi, mobili in metallo, box per bambini, cuscini massaggianti e attrezzature sportive. La documentazione di accompagnamento presentata in dogana era però incompleta.

Dopo vari accertamenti sono emerse molte violazioni in materia di sicurezza dei giocattoli, dei prodotti elettrici e delle attrezzature sportive (omessa marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità, mancanza della documentazione tecnica e identificativa del prodotto e delle istruzioni in lingua italiana e omessa indicazione delle informazioni riguardanti il fabbricante e l’importatore). La merce è stata sequestrata.