Dogana Chiasso Brogeda: cercano di passare il confine con 50 grammi di cocaina (e senza patente)

Stavano entrando in Svizzera dalla dogana di Chiasso Brogeda quando, lo scorso 28 febbraio, sono stati fermati per un controllo dalla polizia cantonale. La perquisizione dell'auto ha permesso di ritrovare 50 grammi di cocaina ben nascosti. Si tratta di un 38enne e di un 27enne, entrambi cittadini albanesi residenti in Italia.

L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata per quanto riguarda il possesso di stupefacenti. Il 27enne dovrà anche rispondere di guida senza patente e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per aver recentemente varcato il confine svizzero senza i documenti necessari. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore Roberto Ruggeri. I due sono stati arrestati.