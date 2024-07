Cerca di entrare in Svizzera dal valico Brogeda con 4,5 chili di cocaina in auto

Aveva 4,5 chili di cocaina pura nascosti in macchina e anche alcune migliaia di euro in contanti. L'uomo, un 39enne cittadino albanese residente in Albania, è stato fermato il 13 luglio scorso al valico autostradale di Chiasso Brogeda dagli agenti della polizia cantonale e dai collaboratori dell'ufficio federale della dogana. La perquisizione del veicolo da parte gruppo specialisti visite dell'UDSC ha permesso di ritrovare i 4,5 chilogrammi di cocaina nell'auto e alcune migliaia di euro in contanti. L'ipotesi di reato nei confronti del 39enne è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Alvaro Camponovo.