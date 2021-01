Brogeda, sequestrati 100mila euro: agenti insospettiti dalla macchina conta banconote nel bagagliaio

Continua l’attività di vigilanza dei funzionari ADM in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e dei militari del locale Gruppo della Guardia di Finanza diretta a contrastare il traffico transfrontaliero di valuta.

Nelle scorse ore, presso il valico autostradale di Brogeda, è stata sventata l’importazione di 226.020 franchi svizzeri, pari a 209.296 euro, non dichiarati da parte di una cittadina elvetica, che aveva cercato di nascondere indosso 226 banconote, ciascuna in taglio da mille franchi.

Il mezzo su cui viaggiava la donna è stato fermato dai funzionari ADM e dai finanzieri, insospettiti per la presenza, nel vano della ruota di scorta nel bagagliaio posteriore, di una macchina valorizzatrice e conta banconote. Il successivo controllo ha permesso di scoprire una busta contenente il denaro.

In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza (107.620 franchi), per un controvalore di 99.648 euro, cui sono state successivamente aggiunte le commissioni per il cambio valuta.

Tale somma è trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che oscilla tra il 30% e il 50% dell’eccedenza stessa.