Disperso in Alta Valsassina: ritrovato morto l'83enne di Erba

Era scomparso da ieri il signore di 83 anni che era andato in montagna, in Valsassina per funghi. La famiglia non avendolo visto tornare aveva subito dato l'allarme e per le ricerche si sono mobilitati piu' di 50 soccorritori tra vigili del fuoco, soccorso alpino e anche l'elisoccorso che ha continuato a sorvolare la zona. Da ieri, 8 ottobre ininterrottamente anche durante la notte non si è perso un minuto per cercare di trovare salvo l'uomo residente a Erba disperso. Erano una cinquantina i soccorritori impegnati nelle ricerche dell' 83enne di Erba disperso da ieri sera. In azione anche l’elicottero della Guardia di finanza, mentre le squadre della XIX Delegazione Lariana del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e Vigili del fuoco hanno cercato a terra, insieme con i Carabinieri, che hanno messo a disposizione i cinofili dell’Associazione nazionale Carabinieri, e la Protezione civile. Purtroppo pochi minuti fa un comunicato del Soccorso Alpino ha fatto sapere che l'uomo è stato ritrovato privo di vita. Seguiranno eventuali aggiornamenti.