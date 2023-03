Disperso in Valsassina: si cerca con ogni mezzo un 54enne comasco

La sua auto è stata ritrovata questa mattina, domenica 26 marzo, in un posteggio di Premana - comune dell'alta Valsassina - dal quale partono i sentieri per raggiungere boschi, montagne e alpeggi della zona. Si tratta dunque di un escursionista disperso: per ritrovare l'uomo sono subito scattate le ricerche, attivate a seguito di una segnalazione a carabinieri e vigili del fuoco dopo il ritrovamento della vettura del 54enne.

Da ieri non si hanno più notizie di un uomo di 54anni residente a Ponte Lambro, nel Comasco.

Le ricerche sono in corso da mezzogiorno con un ingente dispiegamento di mezzi e personale di pronto intervento: insieme ai vigili del fuoco inviati sul posto dal comando di Lecco, anche le squadre territoriali del soccorso alpino (stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX delegazione Lariana), i sanitari del 118, la guardia di finanza con l’elicottero partito da Venegono e l’elisoccorso di Areu. Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 14.30) le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Gli aggiornamenti e chi contattare in caso di informazioni utili

Poco fa il soccorso alpino ha diramato alcuni dati in più sulla persona dispersa chiedendo a chiunque avesse informazioni certe e utili di contattare subito il soccorso alpino della Valsassina al numero 3711205523 oppure i carabinieri al 112. Il suo nome è Andrea ed è partito da Premana sabato 25 marzo verso le 10 per un itinerario negli alpeggi limitrofi. Indossa gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Insieme a lui c'era anche il suo cane di media/grossa taglia di nome Tito, ritratto con il 54enne nella foto.